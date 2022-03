Biciclettata al chiaro di luna per la pace

Una biciclettata per la pace al chiaro di luna. Venerdì 11 marzo alle 19 Legambiente Monza insieme a Fiab Monza e FridaysForFuture ha organizzato una iniziativa in notturna in occasione della campagna "Mi illumino di meno" per promuovere il risparmio energetico e il passaggio alle fonti rinnovabili. La biciclettata sarà anche l'ccasione per promuovere e ribadire il diritto di pace.

Il ritrovo è alle 19 davanti al Binario 7, in via Turati, a Monza.