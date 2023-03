Biciclettata di primavera all'alba a Monza

L'alba di primavera in sella alla bici. Fiab Monza ha organizzato per lunedì 20 marzo una biciclettata all'alba. "Nel giorno dell'equinozio, lunedi 20 marzo, ci troviamo in piazza Trento e Trieste alle ore 6 in bicicletta e dopo un breve giro per il centro ci fermeremo in piazza Duomo a salutare il primo sole che sorge alle 6,27. Per chi vorrà poi faremo colazione assieme" annunciano gli organizzatori.

"Non è una cicloescursione, quindi la partecipazione è libera ma ricordiamo che, a norma del codice della strada, è obbligatorio essere dotati di luci. Consigliamo anche un giubbino o abiti ad alta visibilità e il casco. AlbainBici vuole essere il primo di una serie di cicloincontri per stare insieme e vivere la città in un modo diverso. L'ispirazione ci è venuta da un'amica italofrancese".

Per informazioni o per segnalare la propria presenza si può scrivere all'indirizzo moniasilvio@gmail.com.