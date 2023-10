La Biennale d'arte a Monza

A Monza torna l'appuntamento con la Biennale delle Accademie. Appuntamento da sabato 7 ottobre a domenica 10 dicembre al Belvedere della Reggia di Monza. Confermato il numero di dieci accademie partecipanti, ciascuna presente con tre artisti. Parola d’ordine: inclusione e abbattimento di qualunque barriera. Chiunque sia protagonista di un’arte degna di interesse estetico è compreso in questa Biennale. Con l’edizione 2023 si conferma l’indirizzo espositivo della precedente Biennale e allo stesso tempo si amplia l’orizzonte estetico con il coinvolgimento di discipline artistiche che vanno dall’artefatto tradizionale, quel è la ceramica, alla smaterializzazione del manufatto, come può essere un brano sonoro o più propriamente musicale. Un’estensione del campo di ricerca in linea con la complessa identità dell’arte contemporanea che sfugge all’univoca classificazione per generi. La ricerca sulla creatività emergente riguarda anche i diversamente abili, affinché nessuno venga escluso. Chiunque sia protagonista di un’arte degna di interesse estetico è compreso in questa Biennale. In questo modo si abbattono tutte le barriere per favorire le facoltà espressive dell’essere umano, senza discriminazioni di genere, di nazionalità o di altra natura.

Le Accademie partecipanti:



1 - Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo

2 - Accademia di Belle Arti di Catania

3 - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza

4 - Accademia di Belle Arti di Firenze

5 - Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

6 - Accademia di Belle Arti di Macerata

7 - Accademia di Belle Arti di Brera di Milano

8 - Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano

9 - Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

10 - Accademia di Belle Arti di Venezia



Creatività alternative:



Anffas Brianza APS-ETS, Seregno | Atelier in collaborazione con ASS. Facciavista (Alessia Brambilla, Martina Ferè, Stefano Valsecchi; Alessandro Perego, Lucia Di Giacomo, Davide Romanò; Simone Sanvito, Edoardo Rozzoni)



Laboratorio Artistico Facciavista (Alessandro Perego, Gabriele Teruzzi, Japoco Munegato, Maico Pace)



Fraternità e amicizia | Gruppo del Centro Socio Educativo (Marco Spirandelli, Antonio Di Fazio, Paola Angelini, Suhash Fassina, Matteo Casali, Samantha La Luce, Eleonora Rossi, Diego Monica, Laura Melchionda. Tutor: Paola Ghinatti e Giuditta Maccalli; Nicolò Scalchi, Suash Fassina, Luca Morgan, Daniela Decandia, Turra Giacomo, Ogliari Simone. Tutor: Fabrizio Moresca; Matteo Luca, Elia Macallè, Valentina Civale, Carol Lazarte, Concetta Caruso. Tutor: Silvia Cucurnia).



L’Iride S.C.S. – Onlus (Giuseppe Bordonaro, Simone Brioschi, Liliana Bulanti, Angela d’Amico, Matteo Manna; Miriam Barbara, Giuseppe Bordonaro, Giulia dell’Orto, Tatiana Galbiati, Jennifer Gatto; Daniele Manuel Asperges)

Oltre In questa edizione si conferma la volontà di coinvolgere la comunità di Monza, a maggior ragione nel centenario della Prima Mostra Internazionale delle Arti Decorative, tenuta alla Villa di Monza, appunto, nel 1923. Tra le realtà coinvolte: Amerigo Milano, Caprotti Luce, Galleria del Vento e Le Spose di Giò, dove verranno esposti oggetti di design e abiti caratterizzati per il loro particolare valore storico ed affettivo. In questo modo la città di Monza torna ad aprirsi al mondo dell’arte nel suo versante pratico che vede nella produzione del territorio tra le massime espressioni a livello internazionale.

Col biglietto di ingresso per la visita al primo e secondo Piano Nobile della Reggia si ha diritto all’ingresso al Belvedere: intero euro 10,00 | ridotto euro 8,00 Orari: mercoledì-giovedì-venerdì 10.00-16.00 | sabato e domenica 10.30-18.30 Segreteria Reggia di Monza T. 039 39464201