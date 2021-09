Biennale d'Arte alla Reggia di Monza

Prezzo non disponibile

Torna la Biennale Monza, quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane.

Grande novità di questa edizione è l’apertura alla musica. Inoltre, la mostra rientra tra le iniziative del Monza Music Week. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.

Una sfida difficile che ci pone in prima linea, in una posizione d’avanguardia per cogliere da vicino il fiorire dell’arte presente. Parola d’ordine Plurilinguismo. Un plurilinguismo ordinato sulle salde fondamenta delle 10 istituzioni accademiche coinvolte, all’insegna della massima apertura entro i confini della disciplina estetica.

Costi e info

Accesso solo con Green Pass. Ingresso a pagamento. Visita primo e secondo Piano Nobile e Belvedere: euro 10 | ridotto euro 8. Orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30)

Le Accademie partecipanti:

- Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo

- Accademia di Belle Arti di Bologna

- Accademia di Belle Arti di Firenze

- Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

- Accademia di Belle Arti di Brera di Milano

- Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano

- Istituto Europeo di Design (IED) – Milano

- Accademia di Belle Arti di Ravenna

- Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Accademia di Belle Arti di Venezia

Tutor e artisti:

MRS ATLAS & THE COLLECTIVE, (collettivo docenti IED – Milano)

- Cecilia Fornari (Milano, 1999)

- Sandra Rizk (Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti, 2000: di nazionalità libanese)

- Xi Ye (ChongQing – Cina, 1995)

CINZIA BENIGNI, Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo

- Valentina Goretti (Lecco, 1994)

- Lorenzo Lunghi (Crema, 1993)

- Simon Pellegrini (Bergamo, 1997)

ANNA DE MANINCOR, Accademia di Belle Arti di Bologna

- Mehrnoosh Roshanaei (Teheran - Iran, 1988)

- Agata Torelli (Casalmaggiore - Cremona, 1995)

- Davide Zulli (Varese, 1993)

ALESSANDRO FABBRIS, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

- Sadaf Akrad (Teheran – Iran, 1991)

- Carlotta Ghioldi (Genova, 1993)

- Fulvio Ioan (Imperia, 1987)

ROBERTO FAVARO Ard&nt Institute (Consorzio dell’Accademia di Brera e del Politecnico di Milano)

- Jessica Moscaritolo (Milano, 1992); M?d?lin Ciuc? (Brasov – Romania, 1987); Giulia Siniscalchi (Avellino, 1994)

- Marius Berardinelli (New Castle – Gran Bretagna, 1994): di nazionalità italiana; Gianmaria Seveso (Milano, 1997)

- Luigi D’Elia (Salerno, 1987), Cristina Angeloro (Macerata, 1995)

FRANKO B, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Nicolò Borgese (Torino, 1990)

- Hamit Kola (Burrel - Albania, 1995)

- Nicholas Polari (Torino, 1993)

PANTANI-SURACE (LIA PANTANI e GIOVANNI SURACE), Accademia di Belle Arti di Firenze

- Jacopo Buono (Prato, 1988)

- Veronica Greco (Prato, 1996)

- Max Mondini (Parma, 1990)

MARCO SANTI, Accademia di Belle Arti di Ravenna

- Andrea Di Giovenale (Roma, 1992)

- Lorenzo Scarpellini (Ravenna, 1994)

- Yuyu Zhao (Hohhot Nei Mongol - Cina, 1996)

MARTINO SCAVEZZON, Accademia di Belle Arti di Venezia

- Bogdan Koshevoy (Dnipropetrovsk - Ucraina, 1993)

- Chiara Peruch (Pordenone, 1996)

- Francesco Ronchi (Venezia, 1996)

GIOVANNI VERRANDO, Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di Milano

- Gabriele Batia (Milano, 1990)

- Alessandro Bono (Milano, 1993)

- Chiara Carretti (Firenze, 1986)

La manifestazione riassume in sé e porta avanti lo spirito della Mostra Nazionale di Pittura Premio Città di Monza, nata negli anni Cinquanta e attiva fino agli Ottanta su stimolo del Rotary Club Monza, in occasione della quale sono state acquisite e donate alla Pinacoteca Civica di Monza opere di artisti eccellenti, quali Radice, Turcato, Birolli, Raciti, Uncini e Bonalumi.

Il Comitato Premio d’Arte Città di Monza, costituito nel 2009 sotto l’egida del Comune di Monza, riunisce prestigiose Istituzioni e Associazioni Culturali del Territorio. Ne sono membri: Regione LombardiaCultura, Provincia di Monza e della Brianza, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza onlus, Università Popolare di Monza, Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza, Confartigianato Imprese APA Milano Monza e Brianza, Unione Artigiani provincia di Milano, Associazione Pro Monza IAT.