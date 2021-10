Corsa speciale per i 110 anni del Besanino: un viaggio sulla locomotiva a vapore

Il Besanino compie 110 anni: il 24 ottobre una corsa speciale per celebrare l'importante anniversario della linea ferroviaria Monza-Molteno. Per l'occasione domenica 24 ottobre verrà effettuata una corsa di andata e ritorno Milano-Lecco che percorrerà l'intera tratta da Monza a Lecco, nel cuore della Brianza.

Il treno storico sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza, e da una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Il convoglio storico partirà dalla stazione di Milano Centrale ed effettuerà fermate nelle principali stazioni della tratta festeggiata, tra Monza e Oggiono. I biglietti saranno in vendita da sabato 9 ottobre sui canali di Fondazione Fs.

La partenza alle 9 dalla Stazione Centrale di Milano con fermate a Sesto San Giovanni, Monza, Villasanta, Triuggio, Besana, Costamasnaga, Molteno, Oggiono, Valmadrera, Lecco. Il ritorno alle 16.30 da Lecco con sosta alle stesse fermate del viaggio di andata.

“La ricorrenza dei 110 anni del Besanino - commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - meritava una valorizzazione adeguata, attraverso l’istituzione di una corsa speciale con un convoglio d’epoca. L’iniziativa del 24 ottobre integra il programma dei treni storici che ogni anno riscuote un grande successo di pubblico. Anche nella stagione 2021 si sta registrando un’occupazione pressoché totale dei posti a disposizione su tutte le corse finora effettuate, a testimonianza della bontà del progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord. Il servizio turistico offre un’esperienza unica e sempre più apprezzata: uno strumento per incentivare il turismo e promuovere i territori”.

In Brianza la ricorrenza verrà festeggiata in modo particolare. “Domenica 24 ottobre celebriamo in maniera degna un simbolo di identità e tradizione del nostro territorio con un evento speciale nato in collaborazione con la Pro-loco di Besana Brianza - dichiara il consigliere regionale Alessandro Corbetta -. Proprio nella stazione di Besana, fra le 10.44 e le 11.50 avrà luogo un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. Il glorioso passato di questa linea ferroviaria va a braccetto con un promettente futuro fatto di investimenti sulla rete e di nuovi convogli. Il Besanino ha avuto negli scorsi decenni tante difficoltà, correndo più volte il rischio di una sua cancellazione, ma ha saputo più volte rinnovarsi e riproporsi quale asse fondamentale della mobilità in Brianza”.