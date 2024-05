Bimbi in bici: caccia al tesoro e giochi in piazza a Monza

Domenica 12 maggio ritorna Bimbimbici, la manifestazione nazionale di Fiab dedicata ai più piccoli, per prendersi cura del loro benessere, attraverso il gioco e il movimento e per costruire un ambiente favorevole alla loro crescita e bisogno di esplorazione.

"Quest'anno abbiamo organizzato una breve pedalata in centro, con partenza da piazza Trento e Trieste e arrivo all'Oasi di Legambiente. Per i bambini sarà una bella occasione per mettere alla prova le proprie capacità, sperimentare l'autonomia negli spostamenti e per scoprire un angolo nascosto, completamente immerso nella natura, proprio nel cuore della città" spiegano da Fiab.

Ritrovo: ore 10,15 davanti al Comune.

Partenza prevista per le ore 10.30.

All'arrivo all'Oasi di piazza Castello: attività didattiche e ludiche ( caccia al tesoro in natura, bombe di semi e casetta per gli insetti ) e visita guidata per i genitori. I bambini devono essere accompagnati da un adulto e arrivare con la propria bici. Età consigliata: 4/11 anni

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a chiara.vanola@gmail.com L'iniziativa, organizzata insieme a Legambiente, rientra nell'ambito del Festival della Sostenibilità del Comune di Monza.