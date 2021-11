Con il Black Friday lo shopping raddoppia al Centro Rondò dei Pini

Nei giorni 26, 27, 28 novembre, in occasione del Black Friday, lo shopping raddoppia al Centro Commerciale monzese Rondò dei Pini: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 i visitatori del Centro, acquistando una Gift Card da 25 euro presso la postazione dedicata, riceveranno subito in omaggio una seconda Gift Card dello stesso valore.

Il Black Friday è uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping, dell'elettronica e dei grandi sconti. E, grazie a questa incredibile opportunità di acquistare una Gift Card per riceverne subito una seconda in omaggio che dura ben tre giorni, i clienti di Rondò dei Pini

potranno fare ancora più shopping.

Oltre all'iniziativa sopra citata, venerdì 26 novembre i negozi del Centro Commerciale saranno stracolmi di super offerte: dall'abbigliamento allo sport, dall'elettronica alle calzature, dagli accessori al gaming, i visitatori di Rondò dei Pini potranno trovare tutto ciò che vogliono a prezzi scontatissimi. Qualsiasi sia la tipologia di negozio che si preferisce, Rondò riesce a soddisfare le esigenze di tutti.

Quest'anno quindi i clienti di Rondò dei Pini avranno un motivo in più per recarsi al Centro Commerciale l'ultimo weekend di novembre. Ad attenderli non soltanto le occasioni imperdibili del Black Friday in tutti i punti vendita della Galleria ma anche la strepitosa offerta

relativa alle Gift Card.