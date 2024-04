Il comune brianzolo dove il cielo si riempirà di bolle di sapone: l'evento

Un cielo di bolle. Questo il nome scelto per l'iniziativa organizzata a Muggiò per domenica 5 maggio. All'interno dell'area del parco Superga - a ingresso gratuito - dal mattino fino alla sera nella splendida cornice verde cittadina è in programma un "evento magico e suggestivo, pensato per avvicinare il pubblico di tutte le età in un'immersione di bolle che riempie il cielo". Laboratori e attività, spettacoli e animazione, teatro e giochi, storia e arte...per vedere le bolle in tutte le loro mille sfaccettature. Il grande spettacolo finale, da programma, è previsto alle 17.

Spazio anche al cibo con specialità della cucina valtellinese tra pizzoccheri e sciatt e della cucina romana dalla carbonara alla cacio e pepe.

.