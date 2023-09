Brianza per il cuore Run al parco di Monza

Domenica 24 settembre 2023, all'interno del Parco di Monza e con partenza dalla suggestiva Cascina San Fedele, si terrà la nuova edizione della Brianza per il Cuore Run, la corsa non competitiva organizzata da Brianza per il Cuore in collaborazione con Monza Marathon Team, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

SYNLAB, da sempre, affianca la storica associazione di volontariato impegnata fin dal 1995 nella prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari sul territorio monzese, e supporta, già dalla sua prima edizione, questa manifestazione sportiva. Anche quest’anno, la gara prevede due percorsi di 5 km e di 10 km, che si snodano tra i sentieri del parco di Monza.

Alla partenza, presso la Cascina San Fedele, una squadra di professionisti SYNLAB CAM composta da medici, preparatori atletici e fisioterapisti sarà a disposizione dei podisti iscritti, per offrire gratuitamente informazioni, test e valutazioni medico-sportive. Un’opportunità gratuita per la quale è necessario prenotarsi chiamando, entro venerdì 22 settembre, il numero 039 2397480.

L’impegno di SYNLAB CAM Monza non si ferma qui: i più piccoli potranno partecipare a un bellissimo gioco basato sui corretti stili di vita e ricevere così una piccola sorpresa con i segreti per una sana alimentazione e un’adeguata attività fisica, oltre ad avere accesso a un contenuto multimediale a loro dedicato.