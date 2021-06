BrianzaPride, gli eventi del weekend arcobaleno

Tutto pronto per la Pride Week in Brianza, la settimana di appuntamenti arcobaleno in difesa dei diritti Lgbt. La rassegna di iniziative prenderà il via domenica 27 giugno e si concluderà sabato 3 luglio "per portare il nostro orgoglio e le nostre rivendicazioni per le strade di Monza e in tutta la provincia di Monza Brianza" spiegano gli organizzatori.



"Vogliamo una legge contro l'omobitransfobia che ci tuteli e ci garantisca sicurezza nelle nostre città, nelle nostre case, nei nostri lavori e nelle nostre scuole.

Vogliamo vivere in città e quartieri liberi dal pregiudizio, che non ci invisibilizzano e che ci permettano di esprimerci liberamente, senza nasconderci o obbligarci a identità di facciata. Vogliamo istituzioni ed amministrazioni inclusive e non ostili ed escludenti, a misura anche delle nostre esigenze queer" sintetizza il manifesto dell'iniziativa voluta dal collettivo Brianza Pride e Boa Brianza oltre l’arcobaleno Aps.



Il programma

‍27/6: pomeriggio: Biciclettata con GAYMINOUT al Parco Nord Affori

27/6: sera: LOUD & PROUD Festival - Parco Tittoni Desio

28/6: FEMMINILI PLURALI Scomizio femminista - Arci Blob Arcore

29/6: Progetto SWITCH - Diretta Facebook pagina Brianza Oltre L'Arcobaleno

30/6: Cinema all'aperto "DUE" di Filippo Meneghetti - Arena Estiva Villasanta

2/7: RICICLETTE in concerto - ArciNova Nova Milanese

3/7: MANIFESTAZIONE FINALE in piazza a Monza