Il comune brianzolo che dedica un mese alla luganega

Briosco rende omaggio alla regina della tavola e della tradizione culinaria brianzola. Un mese di eventi dedicati alla luganega quello che ha organizzato il comune di Briosco in collaborazione con l?associazione Produttori luganega di Monza, il Gruppo alpini Capriano e la Pro Loco Briosco.

Dal 23 gennaio al 19 febbraio, tre settimane di iniziativa diffusa in tutti i ristoranti del comune brianzolo che aderiscono all'iniziativa. Ogni ristorante inserirà tra le sue proposte un piatto speciale a base di luganega di Monza. Alla gustosa iniziativa partecipano: Il Dollaro (a Capriano di Briosco, via Garibaldi 1), Il Fienile Fornaci (in via dei Fornaciai 16 a Fornaci), Al Quindes (in via Roma 15), ristorante trattoria del Ponte (via Peregallo 1), e Lear Dining Club (va Col del Frejus 3).

Il debutto lunedì 23 gennaio alle 20.30 alla Baita degli alpini di Capriano dove ci sarà la presentazione ufficiale dell'evento e dell'associazione Produttori luganega di Monza. Naturalmente oltre ai racconti non mancheranno gustose degustazioni. L'associazione produttori della luganega di Monza è stata presentata ufficialmente a novembre 2022 con un prestigioso evento nella Villa Reale di Monza. L'obiettivo del sodalizio è il recupero, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici, con particolare riguardo alla luganega di Monza.