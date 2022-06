Briosco, una mattina all'antico mulino: degustazioni e "esercizi di lunga vita"

Per chiunque volesse trascorrere un sabato diverso, all'insegna della natura, del cibo sano e della cura della propria mente questa è l'occasione giusta. A Briosco sabato 11 giugno un evento speciale tra movimento lento, prodotti genuini e natura. Un ricco (ma privo di stress) programma a partire dalle 10.30 quando ci si ritroverà subito in un mondo meno stressante con una degustazione di tisane e tè. A seguire una lezione di Qi Gong con gli esercizi di lunga vita adatti ad ogni età. Pic nic del Mugnaio con farine Km 0 e visita ai mulini di Peregallo completeranno la mattinata, senza togliere spazio a un pò di relax in mezzo alla natura. Per informazioni, costi e iscrizioni:

Gabriella Masciavè info@cooparete.it 333.8024913

Sabrina Servucci sabrina.servucci@fastwebnet.it 338.9053604