Game Night:sfide sotto le stelle con i giochi da tavolo

Giochi da tavolo sotto le stelle. Ecco l’originale iniziativa promossa per queste serate d'estate dalla biblioteca civica di Brugherio.



Il 6 agosto dalle 20.30 ad oltranza a Palazzo Ghirlanda ci si potrà sfidare in gare con i tradizionali giochi da tavolo. Monopoli, Risiko, Cluedo, Scarabeo solo per citarne alcuni. I giochi con i quali sono cresciute e si sono divertite intere generazioni adesso diventano protagoniste di una Game Night.



I partecipanti potranno trascorrere una serata diversa, divertendosi come un tempo con i tradizionali giochi da tavolo, sfidando vecchi e nuovi amici.



Per gli amanti di questo passatempo la biblioteca di Brugherio organizza tutti i giovedì fino al 27 agosto serate di gioco e di divertimento dalle 20.30 alle 23.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare il tavolo inviando un’email a biblioteca@comune.brugherio.mb.it, oppure telefonando allo 039.2893401.