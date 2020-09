Tre giorni di street food, musica e animazioni per le vie del centro

Tre giorni di festa e di allegria nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. Tutto pronto per la festa di Burago, tre giorni di iniziative e street food organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio.



Dall’11 al 13 settembre via Battisti verrà occupata dai truck gastronomici con le migliore specialità della tradizione italiana. Sempre l’11 settembre in via Battisti musica con dj set, alle 20.30 concerto e alle 21.30 animazione musicale a cura di Young Radio.



Il 12 settembre la mattina passeggiata esperienziale nel Parco Agricolo Nord Est (prenotazione obbligatoria telefonando al 3771.304141), alle 11 in sala consiliare consegna degli assegni di merito agli studenti buraghesi, dalle 14 in via Battisti bancarelle degli hobbisti e degli ambulanti, dalle 16 giochi di un tempo, esibizione delle cheerleader e cerimonia di premiazione per i 40 anni dell’Us buraghese, dalle 19 musica sotto le stelle.



La festa proseguirà per tutta la giornata di domenica 13 settembre: alle 11.30 consegna delle benemerenze civiche, per tutto il giorno in via Battisti mercatino, street food, nel pomeriggio musica e intrattenimento per i bambini mentre nel campetto di basket esibizione di automodelli radiocomandati. Per gli amanti degli amici a quattro zampe dalle 10 nel Parco comunale di via Martin Luther King attività per i cani, aperitivo a quattro zampe e stand informativi.