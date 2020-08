Street food dolce e salato: tre giorni di buon cibo in piazza

Tre giorni di tradizione, festa, animazione e buon cibo. Tutto pronto per il tradizionale appuntamento di fine estate con lo Street Food Village di Burago Molgora, un’occasione per continuare a vivere lo spirito delle vacanze prima della ripartenza delle scuole e delle attività lavorative.



Dall’11 al 13 settembre via Martin Luther King si trasformerà nel paradiso per gli amanti del cosiddetto cibo da strada. Tanti truck per soddisfare tutti i gusti e tutti i palati, offrendo un menù che spazia dall’antipasto al dolce, con le prelibatezze della tradizione culinaria italiana, ma anche internazionale. Dalle patatine fritte agli hamburgher, dagli arrosticini alle olive ascolane, fino ai golosissimi cannoli siciliani.



Il tutto, naturalmente, innaffiato da birra a volontà e accompagnato da musica e da animazione per grandi e piccini. L’ingresso è libero, l’iniziativa è stata patrocinata dal Comune.