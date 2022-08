Burago street food village

Specialità on the road a Burago di Molgora. Torna in Brianza l'appuntamento con lo street food village. Dal 9 all'11 settembre a Burago fa tappa la carovana degli artigiani del Gusto targati Streetfood, nei giorni del Gran Premio di Formula Uno di Monza. Specialità dolci e salate dal Belpaese e dal mondo per accontentare tutti i palati.