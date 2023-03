Caccia alle uova ai Musei Civici

Una caccia alle uova diversa, al museo. Sabato 8 aprile ai musei civici di Monza è in programma GiocaMuseo: Museo@Family “Caccia all’uovo!”, un family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni.

"Arriva la Pasqua e al museo si nascondono uova, pulcini, fiori e conigli pasquali… proviamo a trovarli tutti insieme e a realizzare un collage artistico a forma di uovo" spiegano gli organizzatori. Il prezzo è di 4 a persona e l'orario 15.30. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.

L'apertura straordinaria per Pasquetta

Per il Lunedì dell'Angelo a Monza i Musei Civici – Casa degli Umiliati saranno aperti al pubblico. Nella giornata di Pasquetta il museo civico sarà accessibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 15.30 è in programa l'iniziativa “Gita di Pasquetta” (Visita guidata al museo). Torna la tradizionale gita di Pasquetta al museo! Scopriremo angoli e scorci monzesi attraverso gli occhi degli artisti: grazie alle opere esposte – da Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Anselmo Bucci a Costantino Nivola – potremo vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi vissuti quotidianamente o monumenti ormai perduti per sempre, ma che hanno lasciato tracce indelebili nel cuore della città.

Costo: tariffa € 6 a persona | tariffa ridotta € 4 persona disabile | gratuità per n° 1 accompagnatore di visitatore disabile.