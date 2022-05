Quattro passi a 4 zampre nel Parco

La 4 Passi a 4 Zampe (camminata non competitiva nel Parco di Monza aperta a tutti i cani con le loro famiglie) torna domenica 22 maggio. Nata 28 anni fa come simbolico atto di denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali, quest’anno si carica di un messaggio in più: una significativa presenza non solo in difesa dei diritti degli animali ma anche per la pace.

Negli ultimi due anni questa bellissima manifestazione, che richiama centinaia di persone con i propri animali, si è svolta, pur con grande successo, in maniera solo virtuale a causa del covid. Quest'anno invece torna in presenza. Il ritrovo è alle ore 14.30 nei pressi del parcheggio interno alla porta di Vedano al Lambro (MB) – l’ingresso principale dell’autodromo – dove è possibile parcheggiare sia all’interno del Parco (a pagamento) sia nelle vie adiacenti.

Le iscrizioni per i cani partecipanti – tutti rigorosamente al guinzaglio – si aprono alle ore 14.30. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €10 per ogni cane, che darà diritto a ricevere un’elegante bandana con ricamato il logo dell’ENPA monzese. Quest’anno i colori scelti saranno quelli della bandiera ucraina.

La camminata, lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km, avrà inizio alle ore 15.30. Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati. Il percorso è tranquillamente agibile per famiglie con bimbi in passeggino e per chi usa la sedia a rotelle. Il corteo sarà aperto da due portabandiera d’eccezione: Cristina, ucraina, e Liuba, russa, entrambe volontarie dell’ENPA di Monza, entrambe accomunate dall’amore per gli animali e dal desiderio di pace. Seguiranno poi le due immancabili mascotte, i pony shetland Gigio e Castagna e una rappresentanza dei cani del canile di Monza.

Salvo imprevisti dell’ultim’ora saranno ospiti il Nucleo Carabinieri a Cavallo del Parco di Monza, gli agenti di Unità Cinofile della Polizia di Stato e l’unità cinofila della Polizia Locale di Monza. In coda al corteo per ogni emergenza non mancherà anche quest’anno un’ambulanza della Croce Verde Lissonese, oltre allo speciale automezzo attrezzato “Salvanimali” con a bordo i veterinari ENPA pronti a intervenire per qualsiasi evenienza.

La camminata giungerà verso le 16.30 presso la Cascina San Fedele all’interno del Parco. Ad attendere gli atleti a due e a quattro zampe un meritato ristoro offerto da ENPA: acqua fresca e biscotti per i cani, dolci e bibite per i proprietari, il tutto nel rigoroso rispetto delle norme anticovid. Presso la cascina San Fedele sarà in funzione anche un punto caffè messo a disposizione da Lavazza. Nel pratone davanti alla cascina San Fedele, verranno allestiti due percorsi di Mobility Dog per chi vorrà mettere alla prova le abilità del proprio quattrozampe, sotto l’esperta guida di tante nostre educatrici cinofile. Solo in caso di forte pioggia persistente o temporali la manifestazione verrà annullata (non rinviata).