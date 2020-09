Cammino di Sant'Agostino: cinque percorsi tra storia e fede

Rimettersi in cammino per stare insieme – mantenendo le distanze – facendo attività fisica e scoprendo le bellezze storiche, artistiche e religiose della Lombardia.

Questo l’obiettivo dei percorsi del Cammino di Sant'Agostino e del Sentiero di Leonardo, che organizzano cinque camminate nei luoghi Unesco della Lombardia. Percorsi che variano da 12 a 22 km, lungo tratte non impegnative e durante il cammino i partecipanti saranno accompagnati dai volontari dell’associazione.



Prima tappa domenica 27 settembre alla Certosa di Garegnano di Milano ammirando il cavallo di bronzo di Leonardo, per poi proseguire al cenacolo (sito dell’Unesco) e alla basilica di Sant’Ambrogio. Il ritrovo è dalle 9 alle 9.30 alla Certosa di Garegnano. Il programma prevede partenza alle 10 con breve visita al santuario di Santa Maria alla Colombara, poi tappa all’ippodromo di San Siro, al Centro Fondazione don Gnocchi con visita al museo e al santuario, pranzo al sacco all’interno del centro, partenza per il Castello Sforzesco, con tappa al santuario di Santa Maria delle Grazie e intorno alle 16.30 arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio.



Il secondo appuntamento è il 4 ottobre con un percorso da Gorgonzola a Trezzo lungo l’Adda ammirando il villaggio operaio di Crespi d’Adda sito dell’Unesco.



Il 18 ottobre ci si sposterà nella provincia di Varese, da Ganna al Santuario del Sacro Monte (sito Unesco) attraversando il parco naturale regionale di Campo dei Fiori, lungo il Sentiero di Leonardo.



Il 25 ottobre tappa nel lecchese e nella bergamasca: da Imbersago a Sotto il Monte Giovanni XXIII e sino alle Mura di Bergamo (sito dell’Unesco).



Infine il 31 ottobre si camminerà da Castiglione Olona al Monastero di Torba (sito Unesco) nel Parco della Valle dell'Olona, sino al Santuario di Busto.



Partecipazione gratuita, è previsto un contributo libero per coprire le spese organizzative. È però necessario iscriversi inviando un’email a info@camminodiagostino.it.



Alla partenza di ogni giornata sarà consegnata gratuitamente la Credenziale del Pellegrino per la vidimazione.