Riapre il campo di tulipani in Brianza

A partire da lunedì 1 aprile e fino al giorno 25 dello stesso mese, condizioni meteo e fioritura permettendo, il campo di raccolta Shirin a Ornago accoglierà i visitatori. Saranno 200mila i tulipani e coloreranno un angolo di Brianza. Dal candore delicato del bianco ai riflessi violacei e decisi, preludio del nero: migliaia di sfumature diverse e uno spettacolo che anche quest'anno si rinnova. Tante le attività in programma oltre alla raccolta: dai set fotografici tra i fiori (su prenotazione) ai laboratori.

Come sarà il campo

“I tulipani sono abbinati per varietà ma anche per gradazione di colore” spiega Elmina. L’apertura del campo, condizioni metereologiche permettendo, è prevista per fine marzo o inizio aprile. La fioritura sarà sempre garantita perchè i tulipani sono stati disposti in maniera alternata, tra precoci e tardivi. E l’evento durerà all’incirca un mese, seguendo il corso e iritmi della fioritura e della natura. Non mancheranno la varietà pappagallo, i tulipani sfrangiati e quelli doppi che sono una vera novità per il campo. Per accompagnare i visitatori nel percorso ci saranno dei cartelli con il nome botanico del fiore e qualche informazione semplice ma funzionale. Ci sono anche fiori “premiati” e si potranno conoscere le menzioni che hanno ottenuto. “Abbiamo piantato i bulbi a novembre e i primi germogli ora sono già spuntati. Adesso aspettiamo un po’ di acqua per vederli crescere e tra un mesetto attendiamo la fioritura” ha raccontato Elmina.

Nel campo non mancheranno angoli per scattare selfie e ci saranno anche due zone dedicate anche a set fotografici con professionisti per scatti di famiglia o con gli amici a quattro zampe

Le informazioni

La data ufficiale di apertura prevista è sabato 1 aprile e il campo si trova a Ornago in via Cascina Rossino. L’ingresso ha un costo di 5 euro a persona ed è gratis per i bambini sotto i 5 anni. Per ogni biglietto acquistato è compresa la raccolta di due tulipani, se ne possono accogliere altri al costo di 1,50 euro ciascuno. E’ possibile prenotare e acquistare i biglietti sul sito dedicato. Il campo di raccolta sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Anche quest’anno saranno organizzati laboratori tematici.