Il campo di zucche in Brianza

Torna per la seconda edizione il Campo di Zucche, allestito grazie all'iniziativa delle due sorelle Elmina e Carolina Brambilla che due anni fa, in pieno lockdown, hanno scelto di colorare le loro vite con un nuovo progetto, aprendo un campo you-pick di tulipani. Poi è arrivato il labirinto di girasoli e il momento delle zucche.

Le informazioni

Il campo di zucche sarà aperto al pubblico dal 23 settembre fino al 31 ottobre nelle giornate di venerdì (dalle 10.00 alle 19.00) e sabato e domenica (dalle 9.00 alle 19.00). L'accesso all'area è consigliato su prenotazione, con la compilazione online. "L'acquisto online serve per consentire l’accesso al campo ed evitare lunghe code per l’ingresso" specificano dal campo. "Per effettuare l'acquisto al campo è necessario pagamento solo in contanti".

Il costo del biglietto è di 4 euro (di cui 3 euro da utilizzare per acquisto della zucca che verranno stornati all'uscita). I bambini da 0 a 5 anni e disabili accedono gratuitamente al campo (l'accompagnatore acquista il biglietto direttamente al gazebo d'ingresso). Il campo si trova in via Cascina Rossino e non è raggiungibile in auto.