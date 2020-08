Nel verde con Fido: passeggiata didattica nel Parco

Una passeggiata con Fido nel Parco per trascorrere una mattina in mezzo alla natura e incontrare nuovi amici pelosi.

Il 6 settembre alle 9.30 appuntamento a Vedano all’ingresso del Parco (via Villa) da dove partirà la passeggiata didattica organizzata dalla scuola cinofila Justdog. Una bella camminata nel grande polmone verde brianzolo insieme al vostro cane con il duplice obiettivo di vivere insieme a lui un’esperienza indimenticabile e socializzare con altri cani.

Durante la camminata gli educatori coinvolgeranno cani e proprietari in giochi divertenti, stimolando e sviluppando le competenze di ogni animale.



La quota di partecipazione è di 10 euro per i soci Justdog, e 20 euro per i non iscritti (la quota comprende anche la tessera associativa). Al termine della passeggiata ai partecipanti verrà donato un omaggio firmato Justdog.

Per partecipare è necessario iscriversi telefonando ai numeri 347.5751839 o 320.6922454