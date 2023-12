La cena in barca e i fuochi dalla torre del Castello: il Capodanno vicino a Monza

Orario non disponibile

Dal 31/12/2023 al 31/12/2023

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Una cena in barca, navigando lungo le acque dell'Adda, nei luoghi dei promessi Sposi, e lo spetacolo dei fuochi d'artificio visto da 32 metri di altezza, dalla torre del Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda.

Due le proposte della Pro Loco per il Capodanno 2024.

Visita al castello e brindisi sulla torre

Un viaggio nel tempo che parte dall'esterno della Centrale Idroelettrica Taccani illuminata da colori sugggestivi di ghiaccio,, nel museo dei ritrovamenti celtici e delle tombe longobarde che si sposta nel presepe allestito nel giardino del Castello , in un'atmosfera del tutto magica ...per scoprire la storia del ex Castello Visconteo e vivevere l'atmosfera incatanta del periodo Natalizio, che si concluderà con salita sulla torre di 42 metri a mezzanotte con un suggestivo brindisi (se il tempo lo permette di solito dalla cima della Torre riusciamo a vedere i fuochi d'artificio che illuminano la zona circostante (perchè nessuno spettacolo sarà organizzato dalla Proloco, precisano).

Prenotazione obbligatoria dal sito dedicato, 25 euro a persona.

Cena in barca, visita notturna e brindisi sulla torre

Viaggio in barca sul fiume Adda con aperitivo e cena ben studiati e adattati per famiglie e coppie che si conclude con una visita guidata del castello Visconteo con brindisi di mezzanotte in cima alla Torre del Castello.

Si parte alle 19 con un aperitivo di benvenuto con navigazione, un antipasto Salumi del Territori, a seguire lasagnetta alla Bergamasca, arrosto di Lonza con Polenta, sorbetto (Panettone, cioccolata calda e degustazioni di cioccolato a seguire al castello...) Acqua, vino e caffè.Dalle 22.15 segue la visita guidata dell'esterno della centrale illuminata con i colori del ghiacccio e del Castello Visconteo, con salita sulla torre del Castello Visconteo, Brindisi di mezzanotte sul terrazzo panoramico per ammirare la pianura illuminata dai colori del Capodanno. 80 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.