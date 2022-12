Capodanno sul ghiaccio a Brugherio. La pista di pattinaggio allestita in piazza Roma presso il villaggio di Natale sarà aperta anche la sera di San Silvestro.

"Ormai siete in tanti, tantissimi, ad avere visitato le casette per gli acquisti di Natale, i banchetti delle associazioni di volontariato della città, ad avere fatto un giro sul trenino, assistito agli spettacoli o fatto la foto con Babbo Natale, dopo avergli consegnato la lettera, e con tutti gli altri personaggi di animazione che sono passati in piazza" ha spiegato il sindaco di Brugherio Marco troiano.

E ha annunciato l'apertura per l'ultimo dell'anno della pista per festeggiare l'arrivo del 2023 sul ghiaccio. "Visto il grande successo, abbiamo una sorpresa per voi: il 31 dicembre la pista di pattinaggio sarà aperta fino alla 1.30 di notte, per attendere la mezzanotte e festeggiare il Capodanno sui pattini".