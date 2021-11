Capodanno on ice in piazza a Monza

Prezzo non disponibile

Capodanno sul ghiaccio a Monza. Tra le iniziative del cartellone di appuntamenti organizzati in città per il periodo natalizio di Christmas Monza c'è l'apertura straordinaria fino alle due di notte della pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro fino alle due di notte.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata allestita in piazza Trento e Trieste: sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari speciali: alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.