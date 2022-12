Capodanno con djset, festa gratuita a Seregno

Torna il Capodanno dal vivo a Seregno, dopo la pausa causata dal covid. Sabato 31 dicembre, a partire dalle 21.15, ci sarà la possibilità di ascoltare gratuitamente prima la tribute band degli 883 per poi tuffarsi dopo il brindisi nel djset Party anni ‘90.

L'evento è stato organizzato presso il Palasomaschini in via alla Porada: "un palazzetto coperto e riscaldato per festeggiare insieme l’anno nuovo". Sul palco il live della Max Mania con l’omaggio agli 883 ed a seguire il djset di Party 90. Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata.