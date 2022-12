Capodanno a teatro a Monza: gli spettacoli

Capodanno a teatro? A Monza sono diverse le proposte per trascorrere il veglione di San Silvestro in poltrona, all'insegna della cultura, delle risate o della musica. Ecco le proposte monzesi per il Capodanno a teatro.

Teatro Binario 7 (via Turati 8)

Due spettacoli, due sale, un’unica grande risata per aspettare l’anno nuovo. E dopo gli spettacoli un ritrovo tutti insieme per festeggiare con gli artisti.

Sala Picasso – ore 22

Una famiglia come tante

con Cristina Cantori, Anna Cenci, MariaLuce Giardini, Camilla Marucchi, Dario Marvulli, Nicolas Montemagno, Stefano

Montrasio, Carlo Ortis, Matilde Perego,

Roberta Zuccaro - drammaturgia e regia Valentina Paiano

Sala Chaplin – ore 22.30

Tabù

drammaturgia e regia di Dario Merlini con Monica Faggiani, Dario Merlini, Francesca Verga. Tabù è tutto ciò che è proibito, rimosso dalla coscienza, considerato intoccabile e, come tale, deflagrante e potentemente comico. È una storia d’amore tra due esseri che rivendicano il loro diritto all’imperfezione.



Teatro Villoresi (piazza Carrobiolo 6) - ore 22.15

In scena Battisti legend, concerto della band composta da Roberto Pambianchi (voce), Andrea Minissale (pianoforte), Davide Papaleo (chitarra), Alberto Biasin (basso), Gabriele Morcavallo (batteria).

Sarà un concerto di due ore, durante il quale verranno riproposti alcuni dei più grandi successi di una “Leggenda” della storia della musica pop-rock: Lucio Battisti.