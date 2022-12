"Il Palazzo magico di Harry" arriva in Brianza

Il magico mondo ispirato alla magia di Harry Potter arriva in Brianza. A Carate venerdì 23 dicembre la Pro Loco ha organizzato in Villa Cusani l'evento "La magia di Harry a Carate Brianza", "un'avventura fantastica ambientata nel Magico Mondo di Harry Potter" con figuranti ispirati ai personaggi della saga che hanno preso vita grazie ai libri di J. K. Rowling.

Non mancherà l'esposizione del cappello parlante, lezioni di divinazione, pozioni magiche e arti oscure. "Ci saranno ad animare i seguenti personaggi Rita Skeeter, Alastor Moody, Sibilla Cooman, Bellatrix Lestrange".

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. I biglietti possono essere prenotati presso la Proloco di Carate Brianza

"Il palazzo Magico" - specificano gli organizzatori - "è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato ne' e' in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d'autore della Warner Bros Entertainment, Inc.Harry Potter Publishing Rights e (c) JKR".