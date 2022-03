Giocolieri e personaggi dei cartoni in piazza: il weekend di Carnevale a Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Coriandoli, maschere, personaggi dei cartoni animati, giocolieri e tampolieri. Ancora un weekend di festa a Monza per il carnevale.

Dal 4 al 6 marzo in centro è in programma la Festa dei Balocchi, una mostra mercato di prodotti enogastronomici e artigianali. A seguire, sabato 5, dalle 15 alle 19, è in programma un Carnevale da favola, grazie all’animazione di personaggi dei cartoni animati, trampolieri e numeri di giocoleria. Saranno distribuite anche sculture realizzate con i palloncini colorati. Il programma delle iniziative della manifestazione MonzainMaschera - organizzata dall'amministrazione comunale - prevede domenica 6 marzo alle 15.30, il Piccolo Coro MiMiSol, uno spettacolo di allegre canzoni proposto da piccoli cantori che avranno trucchi e accessori a tema.

Il trenino di Carnevale

Per entrambi i fine settimana un “Trenino di carnevale” percorrerà le vie centrali della città, con partenza da Piazza Trento e Trieste, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Tutti i dettagli su www.comune.monza.it.