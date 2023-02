Sfilata di carnevale a Brugherio

Brugherio si prepara a festeggiare il Carnevale. Domenica 19 febbraio in città torna la tradizionale sfilata dei carri. Il tema di quest'anno sarà collegato alla famiglia Addams e a Mercoledì, come protagonista.

Il ritrovo è fissato a partire dalle 14.15 in piazza Roma e dal centro il corteo in costume coi carri sfilerà per via Dante, via Filzi, via Sabotino, via Sciviero per tornare in piazza Roma - dove sarà presente un punto ristoro - intorno alle 16.30 con attività di animazione.