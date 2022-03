Indirizzo non disponibile

Festa di Carnevale a Ceriano Laghetto sabato 5 marzo. Gonfiabili, animazione, baby dance e maschere.

La festa è in programma a partire dalle 14 in oratorio e poi alle 14.30 la manifestazione proseguirà in piazza Diaz.

Saranno presenti truccabimbi, giochi e gonfiabili, chiacchiere, tè e vin brulé, baby dance e animazione.