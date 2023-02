Sfilata di carnevale a Concorezzo

Tempo di festa a Concorezzo. Dopo l'assenza forzata causa pandemia torna la sfilata di carnevale organizzata dall'oratorio in collaborazione con il comune. Il tema di quest'anno sarà: maschere in CIRCOlo. Appuntamento sabato 25 febbraio per festeggiare in maschera con la tradizionale sfilata e la merenda.

Il porgramma:

- 14:45: Ritrovo in oratorio

- 15:00: Inizio della sfilata per le vie del paese

- 15:30: Spettacolo:"All'incirco varietà" in piazza della chiesa

- 16:30: Premiazione delle maschere e merenda in oratorio