Festa dei Balocchi a Monza. Nel weekend di venerdì4, sabato 5 e domenica 6 marzo il capoluogo brianzolo si prepara a festeggiare il Carnevale con un programma di iniziative che prevedono bancarelle ed esposizioni di prodotti tipici e articoli di artigianato e laboratori con attività di intrattenimento per i più piccoli.

L'iniziativa si svolgerà in piazza Trento e Trieste, nel cuore di Monza, dalle 9 alle 19 per tutte e tre le giornate. Si potrà trovare un mercatino enogastronomico e prodotti di hobbistica insieme ad attività per famiglie tra cui il laboratorio del pane, giochi da cortile e macchine a pedali. Sabato 5 marzo inoltre a partire dalle 15 è prevista una attività di animazione con personaggi dei cartoni animati, trampolieri e numeri di giocoleria. Domenica 6 marzo invece alle 15.30 è in programma l'esibizione del piccolo coro MiMiSol. In centro sabato 26 e domenica 27 e sabato 5 e domenica 6 marzo torna il trenino di Carnevale per grandi e piccini (a pagamento).

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.