Sfilata di carnevale a Limbiate

La magia del Carnevale torna a Limbiate: grande festa in piazza Tobagi domenica 19 febbraio 2023. L'amministrazione comunale di Limbiate, con la collaborazione di ProLoco e la partecipazione di numerose associazioni del territorio, ha organizzato la festa di Carnevale che si terrà in piazza Tobagi nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2023.

In programma musica, cibo, danze ed intrattenimento per tutti i gusti e le età: si parte alle 14.30 da piazza Tobagi con un coloratissimo corteo accompagnato dall’Orchestra Musicale "C. Bruni", per iniziare successivamente la grande festa di Carnevale in piazza. Animazione, giochi e baby dance per i più piccoli, esibizioni musicali e danzanti, concorsi a premi per la maschera più bella e per i migliori travestimenti, per finire con le frittelle e le chiacchiere tipiche della tradizione.

Accesso libero e gratuito. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata a sabato 25 febbraio.