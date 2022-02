Cioccolato, maschere e fontane danzanti: Carnevale a Lissone

Animazioni in Centro storico, dolcissime sfiziosità al cioccolato e uno spettacolo di acqua, fuoco, musica e colori. A Lissone è tutto pronto per il Carnevale con i festeggiamenti in programma nel weekend di sabato 5 e domenica 6 marzo. Non sarà possibile organizzare una sfilata di carnevale ma bambine e bambini saranno accolti con animazioni ispirate alle più celebri “mascherine” italiane che creeranno un’atmosfera di festa e di divertimento nel Centro storico. Dove, naturalmente, non mancheranno altre sorprese.

Dalle ore 16 di sabato 5 marzo Piazza IV Novembre (di fronte alla Biblioteca Civica) si trasformerà in un suggestivo palco dove tornerà l’elezione del “re” e della “regina” del Carnevale: musica e atmosfera di festa accoglieranno bambine e bambini in maschera per un momento speciale che culminerà nell’incoronazione dei vincitori e in simbolici premi per tutti i piccoli partecipanti. Il momento più atteso del Carnevale 2022 è previsto per sabato 5 marzo alle ore 18.30: la cornice di Piazza IV Novembre ospiterà le Fontane danzanti, uno straordinario spettacolo a suon di musica con incredibili giochi d’acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show che trasformerà uno spazio aperto in un incredibile palcoscenico naturale. In caso di annullamento per maltempo, l’evento verrà posticipato in altra data. Dopo il successo delle passate edizioni, interrotte solo dalla pandemia, Lissone riabbraccia la festa del cioccolato «Dolcezze e Cioccolato sotto le stelle» l'evento patrocinato dal Comune che si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo in via Garibaldi.

Un fine settimana davvero speciale, con moltissime dolci sorprese e con l'arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale che sarà l’indiscussa protagonista dell’iniziativa. Un Carnevale “speciale” si festeggerà anche al Laghetto: organizzato dall’ASD Cannisti Muggiò, gestore dell’impianto di pesca sportiva, in collaborazione con l’Associazione Stefania, Amici di Lollo, ASd Poseidon, Associazione Noi per Loro e patrocinato dal Comune di Lissone, sabato 5 marzo a partire dalle ore 15 si terrà il “Carnevale Insieme”, un momento di festa e di aggregazione oltre ogni barriera. Le associazioni sociali del territorio proporranno questa iniziativa inclusiva rivolta a tutti i bambini per trascorrere una giornata nel segno della ripartenza socioculturale e di rimotivazione relazionale.