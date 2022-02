Maschere, bancarelle e il trenino: Monza si prepara per carnevale

Maschere, mercatini, un trenino per le vie del centro e momenti di spettacolo. Monza torna a festeggiare il carnevale in piazza.

"Finalmente torniamo in piazza a vivere insieme un momento di festa. Vogliamo mantenere viva anche la tradizione del Carnevale grazie a un ricco programma di appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini e alle famiglie, per dare un segnale di ripresa in piena sicurezza e per offrire un'occasione di svago ai più piccoli" hanno spiegato il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo.

Piazza Trento e Trieste per due weekend - da venerdì 25 febbraio a domenica 6 marzo - sarà la location degli eventi organizzati. Ecco nel dettaglio il programma.

Bancarelle, Supereroi acrobatici e Madame Opera

Dal 25 al 27 febbraio sarà allestito il già collaudato mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie. Dalle 15 alle 18 è prevista anche un’animazione itinerante con il clown Zimba, protagonista di uno spettacolo di magia con pupazzi per bambini. Sabato 26 dalle 16 alle 18 è in programma lo spettacolo itinerante “Madame Opéra”, dove una dama in costume d’epoca interpreterà le più popolari arie d’opera. Alle ore 17 sarà possibile assistere alla “Discesa dei Supereroi” a cura di EdiliziAcrobatica.

Festa dei Balocchi

Dal 4 al 6 marzo sarà possibile partecipare alla Festa dei Balocchi, una mostra mercato di prodotti enogastronomici e artigianali. A seguire, sabato 5, dalle 15 alle 19, è in programma un Carnevale da favola, grazie all’animazione di personaggi dei cartoni animati, trampolieri e numeri di giocoleria. Saranno distribuite anche sculture realizzate con i palloncini colorati. MonzainMaschera prevede domenica 6 alle 15.30, il Piccolo Coro MiMiSol, uno spettacolo di allegre canzoni proposto da piccoli cantori che avranno trucchi e accessori a tema.

Il trenino di Carnevale

Per entrambi i fine settimana un “Trenino di carnevale” percorrerà le vie centrali della città, con partenza da Piazza Trento e Trieste, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Tutti i dettagli su www.comune.monza.it.

GLI SPETTACOLI

MADAME OPERA. Ispirata ai canoni dell’arte e della musica di strada Madame Opéra, è l’omaggio a uno stile musicale sempre ritenuto di nicchia, gelosamente custodito all’interno dei teatri, ma che è patrimonio comune: l’Opera Lirica. Un genere che diventa spettacolo di teatro e musica di strada, con un evento itinerante sulla base delle note delle più belle musiche di repertorio lirico internazionale.

PICCOLO CORO MiMiSol. Spettacolo per bambini tra i 5 e i 13 anni. Il coro segue un repertorio principalmente legato alle note canzoni dello Zecchino d'oro: una scuola di vita, dove imparare a stare insieme, a giocare, favorendo così l'amicizia, la fratellanza, la diversità e la condivisione.

UN CARNEVALE DA FAVOLA. Un Carnevale da Favola è in arrivo a Monza! Topolino, Minnie, il drago Elliott e l’orso Bunky allieteranno il pomeriggio con attività di animazione itinerante e divertenti foto ricordo. Insieme ai morbidi peluches, personaggi comici, trampolieri e giocolieri gireranno per il centro intrattenendo grandi e piccini. Sotto un gazebo da cui si diffonde musica allegra e spensierata, gli animatori distribuiranno simpatiche sculture di palloncini colorati.