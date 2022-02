La discesa dei supereroi, bancarelle e trenino: il Carnevale a Monza

Orario non disponibile

Quando Dal 26/02/2022 al 27/02/2022 oggi e domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Supereroi pronti a scendere dall'Arengario per uno spettacolo unico, bancarelle, un trenino per le vie del centro e momenti di spettacolo. Monza torna a festeggiare il carnevale in piazza.

Ecco il programma del primo weekend di carnevale in città. I festeggiamenti proseguiranno anche la settimana prossima, da venerdì 4 a domenica 6 marzo.

Bancarelle, Supereroi acrobatici e Madame Opera

Dal 25 al 27 febbraio sarà allestito il già collaudato mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie. Dalle 15 alle 18 è prevista anche un’animazione itinerante con il clown Zimba, protagonista di uno spettacolo di magia con pupazzi per bambini. Sabato 26 dalle 16 alle 18 è in programma lo spettacolo itinerante “Madame Opéra”, dove una dama in costume d’epoca interpreterà le più popolari arie d’opera. Alle ore 17 sarà possibile assistere alla “Discesa dei Supereroi” a cura di EdiliziAcrobatica.