Festa di carnevale a Villasanta

Domenica 19 febbraio a Villasanta si festeggia il carnevale. Torna l'appuntamento in piazza Martiri della Libertà promosso in collaborazione con gli oratori e la Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto. In programma c’è un pomeriggio di animazione in maschera, con stand e musica.

Si parte alle 15, con il ritrovo in piazza e balli di gruppo. Dalle 15.30, giochi e stand a cura degli animatori dell’oratorio. Per le 16.30 è previsto l’inizio della sfilata con premiazione delle maschere più belle. Per tutta la durata della festa, sarà possibile fare merenda con chiacchiere, the, vin brulé e cioccolata allo stand del Gruppo Alpini Villasanta.

L’iniziativa torna dopo tre anni di pausa a causa dell’emergenza sanitaria.