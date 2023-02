Gonfiabili, magie e frittelle: carnevale a Ceriano Laghetto

Frittelle, cioccolata, vin brulé e magia. E' tutto pronto a Ceriano Laghetto per il Mega Carnevale 2023. Appuntamento sabato 25 febbraio con la sfilata in maschera a partire dalle 14.30 da via Caimi con arrivo in oratorio. Qui saranno allestiti giochi e gonfiabili, non mancheranno truccabimbi e intrattenimento, chiacchiere, frittelle, baby dance e animazione. In programma anche uno spettacolo di magia con il mago Pizza.