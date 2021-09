Non solo Ville, a Monza anche Cascine Aperte: le visite

Non solo Ville Aperte. A Monza arriva anche la manifestazione Cascine Aperte all'interno della kermesse organizzata dalla provincia di Monza e Brianza. Le dimore rurali del parco apriranno le porte con un programma di visite guidate e attività sabato 18 settembre nel weekend di apertura della rassegna Ville Aperte.

L'evento è organizzato a cura di Associazione Culturale Novaluna Monza, in collaborazione con Reggia di Monza e insieme a CREDA onlus, META Cooperativa Sociale.

Cosa visitare

Presso la Cascina Frutteto del Parco di Monza è in programma una presentazione storica della dimora, la visita al circostante “Frutteto matematico” ( un progetto di ripristino del frutteto originale realizzato in occasione di Expo 2015). Ad ogni visita è prevista una performance musicale a cura del Liceo musicale Zucchi di Monza, che oltre ad accogliere i visitatori valorizzerà il patrimonio scenografico della Cascina Frutteto. Visita guidata anche alla Cascina Mulini Asciutti con una introduzione sulla storia della nascita dei Mulini Asciutti e del sistema idraulico del Parco di Monza, visita al fiume e al mulino ottocentesco recentemente restaurato: la giornata tipo del mugnaio, il funzionamento del mulino ad acqua, il forno e i diversi ambienti della cascina.

Tra le cascine del Parco che sarà possibile visitare c'è anche Cascina Costa Alta sabato 18 settembre: si tratta di una esperienza culturale che prevede anche un’attività laboratoriale e di animazione per le famiglie, in modo da venire incontro sia all’esigenza degli adulti sia a quella dei bambini. La visita si svolgerà anche nelle aree intorno alla Cascina, come il Bosco Bello, per rendere innovativa ed ecosostenibile l’esperienza.

Durante la visita guidata, verrà raccontata la storia della Cascina e del Parco e successivamente si svolgeranno i laboratori per bambini riprendendo la narrazione della visita.

Qui per le prenotazioni e le informazioni.