Castagnata in piazza a Monza

Castagnata in piazza con gli Alpini a Monza. Per sabato 4 novembre, nell'ambito delle iniziative del festival Monza Montagna, è stato organizzato un pomeriggio di attività in compagnia della società alpinistiche monzesi, degli alpini, del comitato MLV e di ERREVI RADIO. Si potranno assaggiare caldarroste a offerta libera degli alpini e la web radio di Vimercate animerà la giornata con la musica.

I divieti in centro

Per la la manifestazione denominata “Montagna in piazza 2023", sabato 4 novembre dalle ore 9 alle ore 21:00 e comunque sino al termine dello smantellamento delle strutture, in Piazza Roma, nell’area compresa tra la fontana e l’Arengario, è vietata la circolazione.