Castelli, palazzi e borghi medievali aprono le porte

Domenica 3 aprile in Lombardia tornano ad aprire le porte e i portoni di 24 manieri, dimore storiche e borghi fortificati sparsi su quattro province

Auto d’epoca in tour a Cologno al Serio, raccolta di fiori nei campi adiacenti al castello di Malpaga, mercato di collezionismo e antiquariato sotto i portici medievali di Martinengo, aperitivi sfiziosi nella splendida cornice del Palazzo Sauli a Pumenengo, visite speciali con degustazione a Pandino e numerose altri eventi per grandi e piccini saranno a portata di mano per visitatori che vorranno cogliere l’occasione di una gita fuori porta, per approfondire aneddoti storici o gustarsi un po’ di relax tra borghi e castelli. R

Tutte le informazioni sulle realtà aperte, con orari, percorsi di visita e costi sul sito www.pianuradascoprire.it e sulla relativa pagina Facebook. La manifestazione si ripete con successo ormai da 9 anni, ogni prima domenica del mese, a cui si aggiungono tutte le festività come Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio: durante le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali l’associazione Pianura da scoprire promuove l’apertura congiunta di tante realtà storiche, architettoniche e artistiche che altrimenti rimarrebbero per lo più chiuse al grande pubblico. Piccoli gioielli pubblici o privati che saranno visitabili con accompagnamento dei tanti volontari coinvolti.

La prenotazione va effettuata telefonando o scrivendo al recapito indicato per ogni singola località ed è vivamente consigliata per garantirsi il posto.