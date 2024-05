Una giornata alla scoperta dei castelli e dei borghi medievali vicino a Monza

Una giornata alla scoperta dei borghi medievali e dei castelli non lontano da Monza. Tornano in Lombardia le giornate dei Castelli Aperti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 5 maggio quando porte e portoni si apriranno al pubblico. Come sempre saranno i visitatori a scegliere in autonomia quali castelli o borghi visitare, sulla base di tutte le informazioni dettagliate che si trovano su www.pianuradascoprire.it con orari, costi, durata visite e i recapiti per le prenotazioni.

Le occasioni sono tantissime e ce n’è davvero per tutti i gusti e in tutte le quattro province, dalla bassa bresciana al cremasco, dalla bergamasca al confine milanese del fiume Adda. Qui l'elenco completo delle aperture con le informazioni.