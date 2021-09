Giornata dei Castelli Aperti e dei borghi medievali

Castelli, borghi medievali e cittadelle riaprono le porte in Lombardia. Domenica 5 settembre torna la Giornata dei Castelli Aperti in Lombardia e il circuito dei 19 siti si amplia ulteriormente. Non solo come numero di località aderenti, ma anche per quantità di province lombarde incluse. Il bellissimo castello di Padernello e il pregevole borgo storico di Orzivecchi, situati nella confinante pianura bresciana, si aggiungono alle realtà storiche del circuito della pianura bergamasca, del cremonese e del milanese, sparse tra i fiumi Oglio, Serio e Adda.

E prende avvio la collaborazione con Abbm, l’associazione bergamasca bande musicali, che proporrà concerti bandistici nelle suggestive location dei castelli, palazzi e borghi del circuito. Per la prima data, domenica 5 settembre, ad inaugurare il connubio storico-musicale sarà il comune di Cavernago che ospiterà un concerto aperto al pubblico, mentre in altre località andranno in scena mercatini di collezionismo e antiquariato, rievocazioni in costume ed eventi collaterali che arricchiranno le tante visite guidate in programma.

Tutti i dettagli sulle località aperte, con orari, percorsi di visita, costi e prenotazioni sono consultabili sul sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it e sulla pagina Facebook. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it. La prenotazione va effettuata telefonando o scrivendo al recapito indicato per ogni singola località. Si ricorda che saranno attivate tutte le disposizioni sanitarie in vigore alla data di apertura con obbligo di green pass quando sia previsto l’ingresso in spazi al chiuso (la quasi totalità dei castelli e borghi).