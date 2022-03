Caveman al teatro Villoresi

Continua il grande successo di CAVEMAN l’uomo delle caverne, ideato da Rob Becker, il più esilarante testo sul rapporto di coppia, nato a New York nel 1995, esportato in più di 30 paesi nel mondo e tradotto in 22 lingue differenti.

Ormai è tradizione assistere a questo spettacolo per la Festa della Donna, in coppia o tra amiche, per ridere insieme dei moderni rapporti di coppia… che hanno origini ancestrali! Un modo alternativo per trascorrere l’8 marzo in maniera intelligente, a teatro. Lo spettacolo è frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, ed è come sempre interpretato da Maurizio Colombi, erede italiano dell’uomo delle caverne ideato da Rob Becker e diretto in Italia da Teo Teocoli, Solo a Milano fino ad oggi Caveman ha registrato 400.000 spettatori. Dopo oltre 1000 repliche in tutta Italia, lo spettacolo sarà in scena l’8 marzo, alle ore 21.00, al Teatro Villoresi di Monza.

L’intramontabile One Man Show di Maurizio Colombi sarà accompagnato da una “CAVE BAND” di talentuosi musicisti, ed indagherà con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze “antropologiche” tra uomo e donna nella vita quotidiana, situazioni usuali e familiari in cui il pubblico si riconosce e di cui non può non ridere. Una festa delle donne perfetta, da vivere in coppia o con le amiche, per ridere insieme del rapporto tra l’uomo e il gentil sesso.