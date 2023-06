Cena in bianco al Bosco delle Querce

Candele e look total white. A Seveso arriva la cena in bianco nel Bosco delle Querce.

L'evento, in memoria dei fatti del disastro di Seveso del 10 luglio 1976 all'Icmesa, è in programma per sabato 1 luglio. Alle 17 ci sarà l'inaugurazione del percorso Bosco delle Querce - Meda e in via Vignazzola è previsto il taglio del nastro da parte del Sindaco di Meda. Poi si procederà con l'allestimento della cena che prenderà il via alle 20.30 con il sottofondo musicale e un candlelight open air. Durante la serata si potrà prendere parte a una visita visionaria nel parco e alla lettura di fiabe nel bosco.

L'evento è gratuito e ci si può iscrivere tramite mail fino al 30 giugno: Info@prolocoseveso.it.

Dress code obbligatorio è il bianco e tra le regole c'è anche la raccomnadazione di ripulire tutto dopo la serata.