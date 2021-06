L'edizione 2021 della Cena in Bianco a Monza sarà sabato 26 giugno in piazza Duomo. La location è stata resa nota dagli organizzatori nella mattinata di mercoledì 23 giugno, annunciata a pochi giorni dall'evento.

"Una location unica e suggestiva nel cuore di Monza. Ceneremo tutti insieme sotto le stelle in "total white". Ci aspetta una serata magnifica in un posto davvero magico" ha annunciato Lorena Sala, organizzatrice e ideatrice dell'evento è che da diversi anni propone l'appuntamento monzese della Cena in Bianco che ha sempre riscosso un grande successo anche in termini di partecipazione.

Cena in Bianco: le regole

Poche e semplici le regole: dress code total white così come bianche dovranno essere le stoviglie, le tovaglie e gli arredi che i commensali portaranno per allestire la maxi tavolata che animerà per una sera uno dei luoghi simbolo della città nel segno della convivialità.

"Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza" spiegano gli organizzatori.

Cena in Bianco Monza: come iscriversi

Le iscrizioni per la sesta edizione della Cena in Bianco a Monza sono aperte. Per aderire basta seguire le istruzioni sulla pagina Facebook dedicata all'evento, cliccando sul pulsante "Iscriviti". In automatico comparirà la risposta di confermata iscrizione. Per chiarimenti e informazioni è possibile scrivere all'indirizzo cenainbiancomonza@gmail.com o tramite Messanger.

