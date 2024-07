La magica cena in bianco nel parco in Brianza

Cena in Bianco a Seveso. Nell'incantevole cornice del parco di Villa Dho sabato 13 luglio va in scena la Cena in Bianco. L'evento conviviale gratuito per vivere una magica serata d'estate all'insegna delle cinque E dove primeggia l'eleganza.

A partire dalle 18.30 si comincia con l'allestimento cena che inizierà alle 20.30 con a seguire una visita guidata del Parco. Il dress code previsto è il bianco. E' necessario portare tutto l'occorrente per la cena. L'evento è gratuito ma con iscrizione obbligatoria: qui le info.