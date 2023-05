Cena medievale in tenda nel castello in Brianza

Una cena medievale in tenda. L'evento è in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno presso il castello del Lupo a Cogliate.

"Il Gran Ciambellano di Corte è lieto di invitarti alla Cena Medievale in Tenda, con abiti storici, un menù d’altri tempi e la suggestiva atmosfera medievale che i nostri scenografi e attori sapranno ricreare per te" spiegano gli organizzatori, presentando l'esperienza riservata a 150 ospiti, con un prezzo di 50 euro a persona.

Una cena accampati all’interno di un’autentica tenda medievale e illuminati dal chiarore delle candele e delle lanterne, guidati in un percorso culinario d’altri tempi. "Il Menù, che verrà servito in piatti rigorosamente di coccio, si ispira ai piatti in uso durante il Medioevo che sono stati sapientemente rivisitati per soddisfare i palati moderni". Un ciambellano spiegherà aneddoti e curiosità legate ai banchetti medievali e gli usi e costumi dell’epoca; curiosità relative a ciò che era abituale fare in una cena medievale nobiliare.