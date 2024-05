Cena sotto le stelle a Monza

Una cena sotto le stelle, in vigna, a Monza. Torna l'appuntamento con la cena solidale della Fondazione Tavecchio a Monza. L'evento quest'anno è in programma nella serata del 15 giugno, alle 20.30.

A fare da cornice all'iniziativa ci sarà la magica atmosfera del vigneto presso l’Agriparco “Accolti e Raccolti” in via Papini, 24 Monza. "L'unico vigneto produttivo e sociale di Monza e Brianza" precisano gli organizzatori.

"Partecipare alla cena significa sostenere l’Agriparco, un luogo di lavoro, di incontro e condivisione che accoglie tutti, soprattutto i più fragili. Saremo avvolti in una magica atmosfera di luci, profumi, sapori, con in sottofondo musica dal vivo I bimbi saranno i benvenuti, avranno un’area dedicata ed un servizio di baby sitting che si occuperà di loro per l’intera serata. Per l’evento non è previsto un dress code".